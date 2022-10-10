Алексей Попов высказался об инциденте с трактором в Японии

Российский комментатор Алексей Попов прокомментировал инцидент, который произошёл во время Гран-при Японии.



Напомним, вскоре после старта гонка была остановлена из-за аварии пилота «Феррари» Карлоса Сайнса. На трассу был выведен трактор, который должен был убрать повреждённый болид. Но вкупе с мокрой трассой он создал опасную ситуацию. Многие пилоты выразили недоумение в связи с появлением трактора. Они вспомнили обстоятельства гибели Жюля Бьянки в 2014 году. Француз получил травмы и скончался после столкновения с аналогичным транспортным средством.



«То, что всё свалили на Гасли… Мол, он ехал 251 км/ч, но, во-первых, он ехал в другом месте с такой скоростью, он объяснил, что он был в дельте. В пике на пустой прямой 251 км/ч за рулём Ф-1… Короче говоря, всё свалить на Гасли? Ну окей. Восемь лет прошло с тех пор, как на этой же трассе в таких же условиях врезался гонщик в трактор, убирающий машину. Это было в гравии хотя бы, а здесь прямо на трассе. И снова виноват Гасли. Думаю, все пилоты перед Остином выскажутся жёстко на эту тему. Такого не должно быть ни при каких обстоятельствах. Да, со времён Бьянки появился «гало», но углы удара бывают разные. Как обвинение Гасли отменяет появление трактора на трассе? Я не понимаю», — сказал Алексей Попов на своём YouTube-канале.