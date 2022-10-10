Брандл раскритиковал финансовый регламент Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл поделился мнением о нарушении лимита бюджетов командой «Ред Булл».
«Что мне кажется безумием, так это то, что незанчительное нарушение правил подразумевает перерасход бюджета в пять процентов и доходит до $ 7 млн. Мы знаем, что этой суммы достаточно для масштабных обновлений машины, а некоторые команды за такие деньги имогут и вовсе выставить на трассу другую спецификацию болида. Нужно разобраться с этим моментом, потому что какой смысл устанавливать границы бюджета, а затем разрешать пятипроцентную дисперсию?
ФИА придётся жёстко наказывать за любое незначительное нарушение, но, похоже, что всё идёт к публичному предупреждению и денежному штрафу, потому что нет уверенности, что они захотят наказать лишением очков за сезон-2021, но даже если так, то будут это очки в личном или командном зачёте?
Сейчас разговоры ходят о сумме в 1,8 млн фунтов стерлингов. Но нам ничего не говорят. Придётся подождать и посмотреть», — приводит слова Брандла PlanetF1.
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