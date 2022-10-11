Юки Цунода высказался о своём первом в карьере Гран-при Японии в качестве пилота Формулы-1

Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода поделился впечатлениями от выступления на Гран-при Японии, где он занял 13-е место. Ранее Юки ни разу не проводил гонки у себя на родине в качестве пилота Формулы-1.
«Это был трудный день. Естественно, я хотел финишировать в очках, так что очень жаль, что этого у меня не получилось. Думаю, я сделал всё, что мог, и выжал максимум из машины, но темп просто отсутствовал.
Весь уикенд здесь получился захватывающим. Я и впрямь наслаждался своим первым опытом пилотирования автомобиля Формулы-1 на моей домашней трассе и хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам, которые пришли поддержать меня и команду, особенно в таких непростых условиях, с дождём.
Мои искренние поздравления с победой на чемпионате мира Максу Ферстаппену – здорово, что японские болельщики смогли засвидетельствовать это именно здесь», — приводит слова Цуноды Racingnews365.
Ферстаппен и Цунода сразились на болотных багги:
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