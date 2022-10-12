Хаккинен объяснил, за счёт чего Ферстаппен обошёл Леклера на старте Гран-при Японии

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен прокомментировал победу пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Японии, после которой он выиграл и чемпионский титул Формулы-1 нынешнего сезона. По словам Хаккинена, на удачных действиях Ферстаппена на старте гонки в Японии сказался его опыт в картинге.
«Фантастическое выступление Макса. Гонка, о которой можно только мечтать, когда борешься за титул чемпиона мира. Перед уикендом он сказал, что лишь хочет, чтобы всё было идеально, особенно после проблем, которые у него и команды были в Сингапуре неделей ранее. Поул-позиция далась нелегко – всего на 0,01 секунды быстрее, чем «Феррари» Леклера, но Макс справился.
Его старт в гонке получился невероятным, ведь казалось, что Шарль вышел в лидеры, но Макс был уверен в себе и здорово держался. В дождевых условиях на первом повороте можно использовать внешнюю траекторию. Это типично для картингового гонщика, и Макс использовал весь свой опыт, чтобы опередить Шарля. Дальше он оказался в своей стихии. Выиграть с отрывом в 27 секунд в такой короткой гонке было невероятно. 12-я победа Макса в этом году действительно показывает, насколько он заслужил чемпионский титул в этом году — он действительно доминировал», — написал Хаккинен в своей колонке на Unibet.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
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