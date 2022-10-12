Даниэль Риккардо выступил с призывом после Гран-при Японии
Поделиться
Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо после Гран-при Японии, где гонщики из-за дождя проехали лишь 28 кругов из запланированных 53, заявил о необходимости извлечь уроки.
«Мы должны извлечь уроки после этого. Конечно, мы знаем, что телевидение также играет роль, причём важную. В конце концов, мы все хотим видеть гонку. Заезд в Японии стал уже третьм в 2022 году, когда в дело вмешивались проливные дожди. В Монако и Сингапуре старт приходилось откладывать, поэтому ни одна из этих гонок не прошла всю дистанцию», — приводит слова Риккардо Formel1.de.
Самые яркие Гран-при Японии Формулы-1:
Ранее Даниэль рассказал, что в Японии из-за неправильного выбора времени для перехода на промежуточные шины ему не удалось показать более высокий результат.
Комментарии
- 12 октября 2022
-
13:07
-
12:12
-
11:58
-
11:38
-
11:03
-
10:46
-
10:02
-
09:47
-
00:19
- 11 октября 2022
-
23:33
-
22:17
-
21:15
-
20:56
-
20:00
-
19:30
-
19:10
-
18:40
-
17:48
-
17:29
-
16:55
-
16:08
-
15:27
-
14:24
-
14:16
-
13:56
-
13:27
-
13:05
-
12:05
-
11:19
-
10:51
-
10:27
-
09:18
-
00:57
-
00:50
- 10 октября 2022
-
23:56
Партнерский контент