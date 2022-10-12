Даниэль Риккардо выступил с призывом после Гран-при Японии

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо после Гран-при Японии, где гонщики из-за дождя проехали лишь 28 кругов из запланированных 53, заявил о необходимости извлечь уроки.



«Мы должны извлечь уроки после этого. Конечно, мы знаем, что телевидение также играет роль, причём важную. В конце концов, мы все хотим видеть гонку. Заезд в Японии стал уже третьм в 2022 году, когда в дело вмешивались проливные дожди. В Монако и Сингапуре старт приходилось откладывать, поэтому ни одна из этих гонок не прошла всю дистанцию», — приводит слова Риккардо Formel1.de.

Самые яркие Гран-при Японии Формулы-1:

Ранее Даниэль рассказал, что в Японии из-за неправильного выбора времени для перехода на промежуточные шины ему не удалось показать более высокий результат.