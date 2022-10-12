Ферстаппен надеется на плотную борьбу с «Феррари» в сезоне-2023

Пилот «Ред Булл», двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен выразил надежду, что в сезоне-2023 его ждёт плотная борьба с командой «Феррари».



«Если посмотреть на то, как проходил весь сезон с точки зрения того, насколько близки были наши машины по скорости, удивительно видеть такое большое преимущество со стороны нашей команды. Но если посмотреть на то, что происходило во время гонок, то ситуация становится понятнее. Но в любом случае мне нравится вести плотную борьбу. И надеюсь, что мы сможем получить это в следующем сезоне», — приводит слова Макса Ферстаппена RaceFans.



Напомним, Макс Ферстаппен досрочно завоевал второй в карьере титул чемпиона мира на Гран-при Японии, состоявшемся на минувших выходных.