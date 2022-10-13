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Юки Цунода: я должен допускать меньше ошибок

Юки Цунода: я должен допускать меньше ошибок
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Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода высказался о своих выступлениях в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Мне предстоит многому научиться в оставшихся гонках нынешнего сезона, в том числе и у Пьера. Конечно, таких ошибок, как та, которую я допустил в Сингапуре, должно быть меньше, как и штрафов. Мне нужно прибавлять, но, например, я доволен своим темпом на одном быстром круге, здесь мне удалось добиться серьёзного прогресса.

Я просто постараюсь сохранить этот импульс до следующего года и набраться гоночного опыта. Мне нужно вернуться к своему нормальному темпу и ритму, который был в первой половине нынешнего сезона. Я продолжаю учиться, мне нужно во многом разобраться, но сейчас у меня достаточно уверенности», — приводит слова Юки Цуноды Motorsport Week.

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