Менеджер Риккардо объяснил неудачное выступление австралийца в «Макларене»

Ник Тим, менеджер пилота «Макларена» Даниэля Риккардо, выступил в защиту австралийского гонщика после того, как стало известно, что он не будет участвовать в Формуле-1 в 2023 году.
«Всё это не связано с эго, недостижимыми требованиями или внезапным отсутствием возможностей. Речь идёт о человеке, которому просто не повезло, а теперь он находит подходящую для себя возможность реабилитироваться. Находит новый проект, где он может работать с командой, которая принимает его уникальный набор навыков. Проект, где его опыт может быть применён. Процесс, в котором он сможет перезагрузиться и показать свою любовь к игре. И в конечном счёте поставить себя в наилучшее положение, чтобы показать миру, на что он способен, если ему дадут шанс», — приводит слова Тима Racingnews365.
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