В «Альпин» подтвердили, что вели переговоры с Риккардо

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр признался, что команда вела переговоры с Даниэлем Риккардо в нынешнем сезоне.
«В самом начале процесса поиска пилота у нас были переговоры со многими гонщиками, включая Даниэля Риккардо. Но Пьер полностью соответствует нашим критериям. Он опытен, быстр и молод. Поэтому, как только мы выяснили, что переход Пьера к нам возможен, мы сократили наш шорт-лист», — приводит слова Отмара Зафнауэра PlanetF1.
Напомним, контракт с «Альпин» Гасли заключил сроком на два года с возможностью продления ещё на один сезон.
В настоящий момент Гасли занимает 13-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. В его активе 23 очка. Чемпионский титул по итогам нынешнего сезона завоевал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого сейчас 366 баллов.
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