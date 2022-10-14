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Кенгуру чудом не попал под колёса мотогонщика, ехавшего на скорости за 200 км/ч. Фото

Кенгуру чудом не попал под колёса мотогонщика, ехавшего на скорости за 200 км/ч. Фото
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Испанский мотогонщик Алекс Эспаргаро («Априлия») едва не угодил в аварию, чуть не врезавшись в выскочившего на трассу валлаби (сумчатое млекопитающее из семейства кенгуровых. — Прим. «Чемпионата»). Инцидент случился во время тренировки Гран-при Австралии MotoGP, который проходит в настоящий момент. К счастью, животное проскочило мимо и столкновения удалось избежать.

Напомним, общий зачёт MotoGP возглавляет француз Фабио Куартараро. В его активе 219 очков. Второе место занимает итальянец Франческо Баньяя, на счету которого 217 баллов. Алекс замыкает топ-3 (199). На предыдущем этапе, Гран-при Таиланда, Эспаргаро занял 11-е место. Победу тогда добыл португалец Мигель Оливейра.

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