Кенгуру чудом не попал под колёса мотогонщика, ехавшего на скорости за 200 км/ч. Фото

Испанский мотогонщик Алекс Эспаргаро («Априлия») едва не угодил в аварию, чуть не врезавшись в выскочившего на трассу валлаби (сумчатое млекопитающее из семейства кенгуровых. — Прим. «Чемпионата»). Инцидент случился во время тренировки Гран-при Австралии MotoGP, который проходит в настоящий момент. К счастью, животное проскочило мимо и столкновения удалось избежать.

Напомним, общий зачёт MotoGP возглавляет француз Фабио Куартараро. В его активе 219 очков. Второе место занимает итальянец Франческо Баньяя, на счету которого 217 баллов. Алекс замыкает топ-3 (199). На предыдущем этапе, Гран-при Таиланда, Эспаргаро занял 11-е место. Победу тогда добыл португалец Мигель Оливейра.