Расселл: де Врис был единственным из нашей компании в картинге, кто не попал в Формулу-1

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о будущем гонщике «Альфа Таури» Нике де Врисе.



«Из нашей компании де Врис оставался единственным, кто не смог попасть в Формулу-1, хотя заслуживал этого. В ту эпоху, когда мы боролись в картинге в возрасте 11-12 лет, нас было пять человек — я, Алекс Албон, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и Ник. Ник был единственным, кто не смог попасть в Формулу-1 сразу. Я очень рад за него. Всегда считал его большим талантом. В картинге именно он был фаворитом, которого остальные старались победить. Он был самым успешным среди нас в картинге.



Чтобы попасть в Формулу-1, ты должен хорошо себя проявить и оказаться в нужное время в нужном месте, чтобы получить возможность попасть на решётку. Иногда заезды просто не собираются воедино. Но в Италии звёзды для Ника сошлись. Интересно посмотреть, как Ник проявит себя, но я уверен, что он будет выступать на высоком уровне», — приводит слова Расселла GPFans.