Хорнер рассказал, кем он мечтал стать в детстве

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что в детстве мечтал стать каскадёром.



«В детстве я мечтал стать Ивелом Книвелом. По телевидению показывали такое шоу, оно называлось „Каскадёры“. Там Ли Мейджорс разъезжал на огромном грузовике с каскадёром. Мне очень нравилось.



Я всегда был одержим автомобилями и скоростью, что с юных лет увлекло меня миром мотоциклов. В 12 лет я попытался обзавестись первым картом, на который копил деньги. В итоге мы смогли найти кое-что через объявление в газете, это был подержанный карт, которому было лет 20. На нём нельзя было ездить по траве, так что нам пришлось искать трассу. Но я внезапно узнал, что на нем вполне можно гоняться», — приводит слова Кристиана Хорнера RacingNews365.

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