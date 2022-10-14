Хорнер рассказал, кем он мечтал стать в детстве
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что в детстве мечтал стать каскадёром.
«В детстве я мечтал стать Ивелом Книвелом. По телевидению показывали такое шоу, оно называлось „Каскадёры“. Там Ли Мейджорс разъезжал на огромном грузовике с каскадёром. Мне очень нравилось.
Я всегда был одержим автомобилями и скоростью, что с юных лет увлекло меня миром мотоциклов. В 12 лет я попытался обзавестись первым картом, на который копил деньги. В итоге мы смогли найти кое-что через объявление в газете, это был подержанный карт, которому было лет 20. На нём нельзя было ездить по траве, так что нам пришлось искать трассу. Но я внезапно узнал, что на нем вполне можно гоняться», — приводит слова Кристиана Хорнера RacingNews365.
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