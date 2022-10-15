Уэббер поделился ожиданиями от перехода Гасли в «Альпин»

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер поделился мнением о перспективах Пьера Гасли в команде «Альпин», в которую он переходит по окончании этого сезона.



«Мне нравится Пьер, он хороший парень. Он долгое время работал в «Ред Булл», так что он мог бы по-новому раскрыться в новой для себя среде. Это французский бренд, так что Гасли отлично подходит «Альпин». Думаю, это может стать отличным приобретением», — приводит слова Уэббера PlanetF1.



Гасли заменит в составе «Альпин» двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо. Место Гасли в «Альфа Таури», в свою очередь, займёт голландский гонщик Ник де Врис.



Напомним, ранее стало известно, что контракт с «Альпин» Гасли заключил сроком на два года с возможностью продления ещё на один сезон. Гасли получит примерно € 15 млн по контракту.