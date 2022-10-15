Бакстон вспомнил историю, как Ферстаппен расстроил большинство юниоров «Феррари»

Репортёр Формулы-1 Уилл Бакстон вспомнил историю, как он делил стартовую решётку с Максом Ферстаппеном на гонках Florida Winter Series.



«Я не могу сказать, что я действительно гонялся с Ферстаппеном, учитывая огромный разрыв в уровне наших выступлений, но я считаю, что мне повезло разделить с ним стартовую решётку в трёх гонках. Это был тренировочный чемпионат, созданный специально для юниоров «Феррари». Но было понятно, что в центре внимания оказался кто-то, кто был за пределами «Феррари». Частью чемпионата был открытый обмен данными после каждой сессии. И тогда уже было понятно, что он даже без значительного опыта по сравнению с соперниками делал что-то, чего не могли другие.



Он просто разочаровывал их своей скоростью и грубым стилем, тем, что часто привлекало внимание и отражалось в заголовках газет. Он был на голову выше остальных», — приводит слова Бакстона RacingNews365.