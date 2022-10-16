Вольф объяснил, почему «Мерседес» не сможет обойти «Ред Булл» в начале сезона-2023

Глава «Мерседеса» Тото Вольф считает, что действующий лидер чемпионата «Ред Булл» сможет сохранить преимущество и в начале следующего сезона.
«Не секрет, мы потратили немало времени на разработки, связанные с подпрыгиванием и дельфинированием. Из-за чего становится ясно, что «Ред Булл» будет находиться в очень выгодном положении не только в нынешнем году, но и в начале следующего.
Но, при всём сказанном, если мы продолжим развитие нашей машины, то, я считаю, сможем быстро наверстать упущенное. Наши симуляции не всегда дают правильные результаты относительно того, как машина поведёт себя на трассе, но это и делает всё интересным», – приводит слова Тото Вольфа Channel 4.
Ранее Вольф заявил, что наказание «Ред Булл» за превышение расходов денежным штрафом будет несправедливым.
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