В «Макларене» предложили жёсткий штраф для «Ред Булл» за превышение лимита расходов

Руководитель «Макларена» Зак Браун предложил наказать «Ред Булл» за нарушение лимита расходов в предыдущем сезоне.

«Суть в том, что любая команда, которая перерасходовала средства, получила несправедливое преимущество как в текущем, так и в следующем году при разработке болида. Мы не считаем, что только финансовый штраф может быть подходящим наказанием за нарушение перерасхода средств или серьёзное нарушение процедуры. Очевидно, что в этих случаях необходимо спортивное наказание, как это определено ФИА.



Мы предлагаем, чтобы перерасход средств наказывался путём снижения лимита расходов команды в год, следующий за вынесением решения, а штраф должен быть равен перерасходу средств плюс сумме дополнительного штрафа — то есть перерасход средств в размере $ 2 млн в 2021 году, который выявляется в 2022 году, приведёт к вычету $ 4 млн в 2023 году ($ 2 млн для компенсации перерасхода средств плюс $ 2 млн штрафа).



Для контекста, $ 2 млн — это на 25-50% увеличение годового бюджета на разработку автомобилей, и, следовательно, это будет иметь значительный положительный и долгосрочный эффект.



Кроме того, мы считаем, что за незначительный перерасход средств должны быть предусмотрены спортивные штрафы в размере 20% сокращения времени на CFD и аэродинамическую трубу. Они должны применяться в следующем году, чтобы смягчить несправедливое преимущество, которое команда получила и будет получать в дальнейшем.

Чтобы команды не накапливали и не пользовались эффектом мультипликатора при нескольких незначительных нарушениях перерасхода, мы предлагаем, чтобы второе незначительное нарушение перерасхода автоматически переводило команду в категорию крупных нарушений. Наконец, учитывая финансовые показатели, порог в 5% для мелкого нарушения перерасхода кажется слишком большим. Мы предлагаем более низкий порог, 2,5%, как более подходящий», — приводит слова Брауна BBC.