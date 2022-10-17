Зайдль высказался о планах «Альпин» по работе с Пиастри до конца этого сезона Формулы-1

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль ожидает, что «Альпин» сохранит резервного пилота Оскара Пиастри до конца нынешнего сезона Формулы-1. Ранее сообщалось, что стороны могут расстаться раньше. В следующем сезоне Пиастри будет выступать за «Макларен».

«Насколько я понимаю, они по-прежнему планируют продолжать работать с Оскаром до конца сезона. Так что в общем-то никаких новостей нет», — приводит слова Зайдля Motorsport.



Отметим, что в случае ухода Пиастри из «Альпин» до конца нынешнего сезона «Макларен» смог бы провести с ним одну из тренировок в рамках нынешнего регламента чемпионата, по которому команды обязаны привлекать молодых пилотов к участию как минимум в двух практиках. Ранее британский гоночный коллектив уже объявил, что в них примут участие Пато О’Уорд и Алекс Палоу.

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