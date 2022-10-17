Хорнер раскрыл истинную причину увольнения Даниила Квята из «Ред Булл» в 2016 году

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер вспомнил о причинах увольнения Даниила Квята из «Ред Булл» в 2016 году.
«В свой первый сезон в команде Квят был быстрее Риккардо. Однако уже в первый день тестов в своём втором сезоне Квят вбил себе в голову мысль о проблемах с тормозами. Сначала из-за этого упала его скорость, а затем начались разные инциденты. Он внезапно перестал быть уверен в себе. Нам пришлось на это реагировать», — приводит слова Кристиана Хорнера F1i.
Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом россиянина стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
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