Расписание трансляций Гран-при США Формулы-1 2022 года

С 21 по 23 октября автодроме «Трасса Америк» состоится Гран-при США Формулы-1.



Все заезды в Сингапуре будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.



Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1 посмотреть на территории РФ нельзя.



Расписание трансляций уикенда в США



Пт, 21 октября



22:00 — первая тренировка Гран-при США Формулы-1

01:00 — вторая тренировка Гран-при США Формулы-1



Сб, 22 октября



22:00 — третья тренировка Гран-при США Формулы-1

01:00 — квалификация Гран-при США Формулы-1



Вс, 23 октября



22:00 — Гран-при США, гонка Формулы-1



«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в США.