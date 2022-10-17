Расписание трансляций Гран-при США Формулы-1 2022 года

С 21 по 23 октября автодроме «Трасса Америк» состоится Гран-при США Формулы-1.
Все заезды в Сингапуре будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.
Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1 посмотреть на территории РФ нельзя.
Расписание трансляций уикенда в США
Пт, 21 октября
22:00 — первая тренировка Гран-при США Формулы-1
01:00 — вторая тренировка Гран-при США Формулы-1
Сб, 22 октября
22:00 — третья тренировка Гран-при США Формулы-1
01:00 — квалификация Гран-при США Формулы-1
Вс, 23 октября
22:00 — Гран-при США, гонка Формулы-1
«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в США.
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