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Расписание трансляций Гран-при США Формулы-1 2022 года

Расписание трансляций Гран-при США Формулы-1 2022 года
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С 21 по 23 октября автодроме «Трасса Америк» состоится Гран-при США Формулы-1.

Все заезды в Сингапуре будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1 посмотреть на территории РФ нельзя.

Расписание трансляций уикенда в США

Пт, 21 октября

22:00 — первая тренировка Гран-при США Формулы-1
01:00 — вторая тренировка Гран-при США Формулы-1

Сб, 22 октября

22:00 — третья тренировка Гран-при США Формулы-1
01:00 — квалификация Гран-при США Формулы-1

Вс, 23 октября

22:00 — Гран-при США, гонка Формулы-1

«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в США.

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