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Формула-Е откажется от системы Fanboost

Формула-Е откажется от системы Fanboost
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Чемпионат Формулы-Е планирует отказаться от систему Fanboost, сообщает The Race. Эта система работала в чемпионате с 2014 года, с самого первого сезона. Суть системы заключалась в том, что болельщики могли своим голосованием выбрать пилотов, получающих право использовать дополнительную мощность.

По информации источника, команды и организаторы чемпионата единогласно решили со следующего сезона отказаться от применения Fanboost.

Эта система была отличительной особенностью Формулы-Е, однако неоднократно вызывала вопросы у пилотов, в частности, некоторые гонщики подозревали «накрутку» голосов.

Новая редакция правил Формулы-Е должна быть утверждена на следующем заседании Всемирного совета ФИА по автоспорту.

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