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«Обидно лишиться головы». Мазепин отреагировал на отфотошопленный постер Sky Sports

«Обидно лишиться головы». Мазепин отреагировал на отфотошопленный постер Sky Sports
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Российский гонщик Никита Мазепин прокомментировал постер Sky Sports к Гран-при США, где на месте его лица прифотошопили лицо действующего гонщика «Хааса» датчанина Кевина Магнуссена. Также на постере присутствуют ещё один гонщик американской команды Мик Шумахер и действующий чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

«От души посмеялся. Обратите внимание на логотипы на форме команды «Хаас». С одной стороны, мне обидно лишиться головы. С другой стороны, я рад, что душой и телом я по-прежнему в Формуле-1», — приводит слова Мазепина «РИА Новости Спорт».

Напомним, перед началом сезона Формулы-1 «Хаас» принял решение расторгнуть контракт с российским гонщиком. Также «Хаас» прекратил сотрудничество с компанией «Уралкалий», основателем которой является его отец Дмитрий Мазепин.

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