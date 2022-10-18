Эмерсон Фиттипальди высказался о неудачном сезоне Хэмилтона
Поделиться
Двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди прокомментировал неудачное выступление семикратного чемпиона мира пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в нынешнем сезоне.
«Льюису пришлось тяжело. Думаю, в начале года он был разочарован тем, что у него нет инструментов, чтобы бороться за чемпионство. Оказаться в такой ситуации для семикратного чемпиона мира должно быть очень неприятно, но он продолжал бороться каждую секунду в каждой гонке.
В итоге команда становилась сильнее и дошла до состояния, в котором «Мерседес» находится сейчас. Настрой Хэмилтона, его талант и отношение к делу очень впечатляет. И то, как «Мерседес» отыгрался по сравнению с началом сезона, — тоже», — приводит слова Фиттипальди Vegas Insider.
Новость по темеХэмилтон — 3-й в рейтинге самых востребованных спортсменов у спонсоров. Ферстаппен — 33-й
Комментарии
- 18 октября 2022
-
19:14
-
18:38
-
18:37
-
18:17
-
18:09
-
16:40
-
15:32
-
15:17
-
14:47
-
14:35
-
14:34
-
13:40
-
13:17
-
12:50
-
12:26
-
11:46
-
11:19
-
09:55
-
09:49
-
00:56
-
00:52
- 17 октября 2022
-
23:53
-
23:48
-
22:55
-
21:44
-
21:03
-
20:59
-
19:56
-
19:54
-
18:48
-
18:45
-
17:41
-
17:35
-
16:54
-
16:02
Партнерский контент