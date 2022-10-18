Эмерсон Фиттипальди высказался о неудачном сезоне Хэмилтона

Двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди прокомментировал неудачное выступление семикратного чемпиона мира пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в нынешнем сезоне.



«Льюису пришлось тяжело. Думаю, в начале года он был разочарован тем, что у него нет инструментов, чтобы бороться за чемпионство. Оказаться в такой ситуации для семикратного чемпиона мира должно быть очень неприятно, но он продолжал бороться каждую секунду в каждой гонке.



В итоге команда становилась сильнее и дошла до состояния, в котором «Мерседес» находится сейчас. Настрой Хэмилтона, его талант и отношение к делу очень впечатляет. И то, как «Мерседес» отыгрался по сравнению с началом сезона, — тоже», — приводит слова Фиттипальди Vegas Insider.