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Стал известен календарь Формулы-Е на сезон-2023. Серия приедет в ЮАР, Индию и Бразилию

Стал известен календарь Формулы-Е на сезон-2023. Серия приедет в ЮАР, Индию и Бразилию
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Международная автомобильная федерация официально объявила календарь сезона-2023 Формулы-Е. Календарь нового сезона включает в себя 17 гонок.

Старт сезона намечен на 14 января, первым этапом чемпионата станет Е-При Мексики. Завершится сезон 30 июля 2023 года в Лондоне сдвоенным этапом в Великобритании.

При этом пока ФИА не объявила место проведения 10-го и 13-го этапов чемпионата.

ДатаСтранаГород
14 январяМексикаМехико
27 январяСаудовская АравияЭд-Диръия
28 январяСаудовская АравияЭд-Диръия
11 февраляИндияХайдарабад
25 февраляЮАРКейптаун
25 мартаБразилияСан-Паулу
22 апреляГерманияБерлин
23 апреляГерманияБерлин
6 маяМонакоМонако
20 маяБОП*БОП
3 июняИндонезияДжакарта
4 июняИндонезияДжакарта
24 июняБОПБОП
15 июляИталияРим
16 июляИталияРим
29 июляВеликобританияЛондон
30 июляВеликобританияЛондон

*БОП — будет объявлено позже

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