Стал известен календарь Формулы-Е на сезон-2023. Серия приедет в ЮАР, Индию и Бразилию

Международная автомобильная федерация официально объявила календарь сезона-2023 Формулы-Е. Календарь нового сезона включает в себя 17 гонок.



Старт сезона намечен на 14 января, первым этапом чемпионата станет Е-При Мексики. Завершится сезон 30 июля 2023 года в Лондоне сдвоенным этапом в Великобритании.



При этом пока ФИА не объявила место проведения 10-го и 13-го этапов чемпионата.

Дата Страна Город 14 января Мексика Мехико 27 января Саудовская Аравия Эд-Диръия 28 января Саудовская Аравия Эд-Диръия 11 февраля Индия Хайдарабад 25 февраля ЮАР Кейптаун 25 марта Бразилия Сан-Паулу 22 апреля Германия Берлин 23 апреля Германия Берлин 6 мая Монако Монако 20 мая БОП* БОП 3 июня Индонезия Джакарта 4 июня Индонезия Джакарта 24 июня БОП БОП 15 июля Италия Рим 16 июля Италия Рим 29 июля Великобритания Лондон 30 июля Великобритания Лондон

*БОП — будет объявлено позже