Стал известен календарь Формулы-Е на сезон-2023. Серия приедет в ЮАР, Индию и Бразилию
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Международная автомобильная федерация официально объявила календарь сезона-2023 Формулы-Е. Календарь нового сезона включает в себя 17 гонок.
Старт сезона намечен на 14 января, первым этапом чемпионата станет Е-При Мексики. Завершится сезон 30 июля 2023 года в Лондоне сдвоенным этапом в Великобритании.
При этом пока ФИА не объявила место проведения 10-го и 13-го этапов чемпионата.
|Дата
|Страна
|Город
|14 января
|Мексика
|Мехико
|27 января
|Саудовская Аравия
|Эд-Диръия
|28 января
|Саудовская Аравия
|Эд-Диръия
|11 февраля
|Индия
|Хайдарабад
|25 февраля
|ЮАР
|Кейптаун
|25 марта
|Бразилия
|Сан-Паулу
|22 апреля
|Германия
|Берлин
|23 апреля
|Германия
|Берлин
|6 мая
|Монако
|Монако
|20 мая
|БОП*
|БОП
|3 июня
|Индонезия
|Джакарта
|4 июня
|Индонезия
|Джакарта
|24 июня
|БОП
|БОП
|15 июля
|Италия
|Рим
|16 июля
|Италия
|Рим
|29 июля
|Великобритания
|Лондон
|30 июля
|Великобритания
|Лондон
*БОП — будет объявлено позже
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