ФИА предложила «Ред Булл» сделку на фоне нарушения командой финансового регламента

Британский журналист Эндрю Бенсон сообщил, что ФИА предложила команде «Ред Булл» сделку на фоне нарушения австрийским коллективом финансового регламента.
Ранее ФИА сообщила, что «Ред Булл» и «Астон Мартин» незначительно превысили потолок расходов.
«ФИА сделал предложение «Ред Булл» на условиях «принятого соглашения о нарушении» на фоне нарушения ими потолка расходов. Подробности, как и все остальные детали этого дела, пока конфиденциальны. Теперь в «Ред Булл» должны решить, соглашаться на условия сделки или предстать перед комиссией», — написал Бенсон в своих соцсетях.
Напомним, ФИА на данный момент ещё не сообщила, какие санкции будут применены к командам-нарушителям. Правила предусматривают различные наказания за подобное нарушение, в том числе и лишение части очков в личном и командном зачётах.
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