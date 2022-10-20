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ФИА предложила «Ред Булл» сделку на фоне нарушения командой финансового регламента

ФИА предложила «Ред Булл» сделку на фоне нарушения командой финансового регламента
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Британский журналист Эндрю Бенсон сообщил, что ФИА предложила команде «Ред Булл» сделку на фоне нарушения австрийским коллективом финансового регламента.

Ранее ФИА сообщила, что «Ред Булл» и «Астон Мартин» незначительно превысили потолок расходов.

«ФИА сделал предложение «Ред Булл» на условиях «принятого соглашения о нарушении» на фоне нарушения ими потолка расходов. Подробности, как и все остальные детали этого дела, пока конфиденциальны. Теперь в «Ред Булл» должны решить, соглашаться на условия сделки или предстать перед комиссией», — написал Бенсон в своих соцсетях.

Напомним, ФИА на данный момент ещё не сообщила, какие санкции будут применены к командам-нарушителям. Правила предусматривают различные наказания за подобное нарушение, в том числе и лишение части очков в личном и командном зачётах.

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