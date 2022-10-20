Сделка с титульным спонсором позволит «Хаасу» получить бюджет, близкий к потолку затрат

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что благодаря сделке с новым титульным спонсором бюджет команды приблизится к максимально возможным по финансовому регламенту $ 135 млн.



«Благодаря этой сделке мы можем подобраться к ограничению бюджета, что позволит нам быть в одних условиях с соперниками. Очевидно, что большие команды могут тратить гораздо больше денег, но я всегда считал, что с условиями ограничения бюджетов в среднесрочной и долгосрочной перспективе больше не должно быть проблемой побороться за подиумы. И это то, к чему мы стремимся.



Думаю, этот шаг может помочь нам через несколько лет начать борьбу за подиумы. Я не обещаю следующий сезон, потому что нужно быть реалистами. Мы только вернулись в борьбу после двух плохих сезонов. Но это шаг к следующему уровню для «Хааса», чтобы мы могли бороться на равных с другими командами», — приводит слова Штайнера The Race.

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