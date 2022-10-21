Алонсо: все команды, побеждавшие в Формуле-1, использовали серые зоны

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо заявил, что все команды, которые становились чемпионами мира, действовали в серых зонах, безнаказанно пользуясь пробелами в существующих регламентах.

«Бюджетный лимит — это что-то новое, но всегда существовали вещи, о которых можно говорить — так называемые серые зоны. Команды, которые выигрывали чемпионаты, всегда использовали эти серые зоны. Затем остальные копируют этот подход и выходят на тот же уровень или то, что было разрешено на пару гонок, оказывается под запретом. Такова природа Формулы-1.



Я не могу вспомнить ни одной команды-чемпиона, которая не использовала бы то, что могло удивить другие команды. «Браун» и «Ред Булл» в 2012 году, доминирование «Мерседес». «Феррари» выиграла две гонки в 2019 году, и многие знали, что это было незаконно, однако ничего не произошло. Их никто не лишил этих двух побед. Представьте, если бы они выиграли чемпионат мира с этим двигателем. В конце концов, я доверяю людям, у которых есть власть, ведь я просто пилот», — приводит слова Алонсо GrandPX.news.

Новость по теме Алонсо назвал цель «Альпин» на оставшуюся часть сезона

Самые яркие Гран-при Формулы-1 США.