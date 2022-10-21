«Альфа Ромео» превратила босса команды и гонщиков в супергероев на постере к Гран-при США

Пресс-служба «Альфа Ромео» анонсировала предстоящее выступление на Гран-при США в виде забавного постера, на котором изображены пилоты команды Гуаньюй Чжоу и Валттери Боттас, руководитель гоночного коллектива Фредерик Вассёр, резервный пилот Роберт Кубица, а также гонщик Формулы-2 Тео Пуршер, который в Остине дебютирует в свободной практике Формулы-1 в составе «Альфа Ромео».



«Ваши любимые герои снова в городе!» — говорится в описании к постеру.

Фото: https://twitter.com/alfaromeoorlen

Напомним, Гран-при США проходит с 21 по 23 октября. «Альфа Ромео» в настоящий момент занимает шестое место в Кубке конструкторов, имея в активе 52 очка. Возглавляет рейтинг «Ред Булл» — 619 баллов.

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