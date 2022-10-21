«Альфа Ромео» превратила босса команды и гонщиков в супергероев на постере к Гран-при США
Поделиться
Пресс-служба «Альфа Ромео» анонсировала предстоящее выступление на Гран-при США в виде забавного постера, на котором изображены пилоты команды Гуаньюй Чжоу и Валттери Боттас, руководитель гоночного коллектива Фредерик Вассёр, резервный пилот Роберт Кубица, а также гонщик Формулы-2 Тео Пуршер, который в Остине дебютирует в свободной практике Формулы-1 в составе «Альфа Ромео».
«Ваши любимые герои снова в городе!» — говорится в описании к постеру.
Фото: https://twitter.com/alfaromeoorlen
Напомним, Гран-при США проходит с 21 по 23 октября. «Альфа Ромео» в настоящий момент занимает шестое место в Кубке конструкторов, имея в активе 52 очка. Возглавляет рейтинг «Ред Булл» — 619 баллов.
Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото:
Комментарии
- 21 октября 2022
-
16:16
-
16:00
-
16:00
-
15:53
-
15:11
-
14:19
-
14:18
-
13:52
-
13:30
-
13:03
-
12:31
-
12:29
-
12:15
-
11:10
-
10:40
-
10:07
-
09:48
-
09:18
-
00:54
-
00:45
- 20 октября 2022
-
23:54
-
23:49
-
23:01
-
22:55
-
22:00
-
21:57
-
21:10
-
21:00
-
19:58
-
19:55
-
18:56
-
18:49
-
17:23
-
17:19
-
16:14
Партнерский контент