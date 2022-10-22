Вольф: лишить Ферстаппена чемпионского титула будет нереально

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что невозможно будет лишить Макса Ферстаппена чемпионского титула 2021 года за нарушение «Ред Булл» финансового регламента.

«Я не знаю масштаба нарушения, но один или два миллиона перерасхода уже могут решить исход чемпионата. ФИА должна принять правильное решение, и наказание должно соответствовать степени нарушения. Но я не думаю, что оно коснётся чемпионского титула Макса Ферстаппена в прошлом году, потому что при таком масштабе нарушения это, согласно правилам, нереально. Но в будущем всё должно быть справедливее и понятнее.

Финансовый регламент так же важен, как технические и спортивные правила. Если вас дисквалифицировали за техническое нарушение, то возможность такого наказания следует ввести и за нарушение финансового регламента. Даже несмотря на то, что эти правила новые. Должно быть назначено адекватное наказание. Сейчас ходит достаточно слухов, но решение, в конце концов, остаётся за ФИА», — приводит слова Вольфа RacingNews365.

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