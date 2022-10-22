Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине. Видео

Пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса освистали во время встречи с болельщиками в Остине, где в эти выходные проходит Гран-при США. Видео было опубликовано в социальных сетях.



Помимо свиста, на записи можно услышать, как фанаты скандируют «Cheater» (мошенник — англ.).

Ранее сообщалось, что ФИА предложила «Ред Булл» сделку, согласно которой австрийская команда получит денежный штраф и на 25% будет сокращено время работы с аэротрубой в сезоне-2023. «Ред Булл» пока отказывается от сделки.



До этого ФИА сообщила, что «Ред Булл» и «Астон Мартин» незначительно превысили потолок расходов.



Напомним, ФИА на данный момент ещё не сообщила официально, какие санкции будут применены к командам-нарушителям. Правила предусматривают различные наказания за подобное нарушение, в том числе и лишение части очков в личном и командном зачётах.