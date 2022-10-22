Леклер и Алонсо получат штрафы на стартовой решётке Гран-при США

Сразу два пилота получили штрафы на стартовой решётке за замену элементов — пилот «Альпин» Фернандо Алонсо потеряет пять позиций на старте Гран-при США за замену двигателя внутреннего сгорания, а гонщик «Феррари» Шарль Леклер потеряет десять мест на старте Гран-при США за замену двигателя внутреннего сгорания и турбины.
Напомним, ранее стало известно, что два гонщика получат штрафы на стартовой решётке Гран-при США за замену двигателя внутреннего сгорания — по пять позиций на стартовой решётке потеряют пилот «Ред Булл» Серхио Перес и гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу.
Таким образом, уже четыре пилота получат штрафы по итогам квалификации Гран-при США.
Ранее сообщалось, что, принимая решение о замене силовой установки, «Феррари» контактировала с Международной автомобильной федерацией (ФИА), и решение о замене двигателя было принято только после одобрения ФИА. Главная причина изменений — повышение надёжности. В итальянской команде считают, что найденное ей решение поможет решить эту проблему.
- 22 октября 2022
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