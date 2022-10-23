Сайнс выиграл квалификацию Гран-при США, Леклер — 2-й, Ферстаппен — 3-й
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На «Трассе Америк» завершилась квалификация Гран-при США. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Второй результат показал напарник Сайнса Шарль Леклер. Топ-3 замкнул пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, показал по итогам квалификации пятое время, его напарник Джордж Расселл остался шестым.
Шарль Леклер на стартовой решётке Гран-при США потеряет десять позиций за замену двигателя внутреннего сгорания и турбины. Кроме того, по пять позиций на старте потеряют Гуаньюй Чжоу, Серхио Перес и Фернандо Алонсо.
Формула-1. Гран-при США. Квалификация
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|1:34.356
|2.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0.065
|3.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|+0.092
|4.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+0.289
|5.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0.591
|6.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+0.632
|7.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+1.242
|8.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+1.334
|9.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|+1.520
|10.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+1.963
Не прошли во второй сегмент
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|11.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|1:36.368
|12.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|1:36.398
|13.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|1:36.740
|14.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|1:36.970
|15.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|1:37.147
Не прошли в третий сегмент
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|16.
|Кевин Магнуссен
|«Макларен»
|1:36.949
|17.
|Даниэль Риккардо
|«Хаас»
|1:37.046
|18.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|1:37.068
|19.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|1:37.111
|20.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|1:37.244
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