Сайнс выиграл квалификацию Гран-при США, Леклер — 2-й, Ферстаппен — 3-й

На «Трассе Америк» завершилась квалификация Гран-при США. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Второй результат показал напарник Сайнса Шарль Леклер. Топ-3 замкнул пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.



Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, показал по итогам квалификации пятое время, его напарник Джордж Расселл остался шестым.



Шарль Леклер на стартовой решётке Гран-при США потеряет десять позиций за замену двигателя внутреннего сгорания и турбины. Кроме того, по пять позиций на старте потеряют Гуаньюй Чжоу, Серхио Перес и Фернандо Алонсо.

Формула-1. Гран-при США. Квалификация

Место Пилот Команда Время 1. Карлос Сайнс «Феррари» 1:34.356 2. Шарль Леклер «Феррари» +0.065 3. Макс Ферстаппен «Ред Булл» +0.092 4. Серхио Перес «Ред Булл» +0.289 5. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.591 6. Джордж Расселл «Мерседес» +0.632 7. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +1.242 8. Ландо Норрис «Макларен» +1.334 9. Фернандо Алонсо «Альпин» +1.520 10. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +1.963

Не прошли во второй сегмент

Место Пилот Команда Время 11. Александер Албон «Уильямс» 1:36.368 12. Себастьян Феттель «Астон Мартин» 1:36.398 13. Пьер Гасли «Альфа Таури» 1:36.740 14. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 1:36.970 15. Юки Цунода «Альфа Таури» 1:37.147

Не прошли в третий сегмент