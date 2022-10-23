Глава «Уильямса»: выбрали Сарджента не потому, что он американец

Руководитель «Уильямса» Йост Капито высказался о решение сделать Логана Сарджента боевым пилотом команды вместо Николаса Латифи, который покинет коллектив.
Сарджент должен занять место не ниже пятого в общем зачёте Формулы-2, чтобы получить баллы для суперлицензии, которая позволить выступать в Формуле-1.
«Приход американского гонщика в Формулу-1 — хорошая новость. Но мы выбрали Сарджента не потому, что он американец, а из-за его успехов в гонках. Когда мы привлекаем пилотов в академию, то конечная цель — посадить их в машину в Формуле-1. Так что если у вас есть молодой гонщик, готовый к Формуле-1, то нужно отдавать место ему, иначе вы что-то делаете неправильно. То, что Сарджент ещё и американец — приятное дополнение, но не основной фактор для принятия решения.
Мы ещё с Сильверстоуне видели, что Логан готов к Формуле-1, а затем убедились в этом, когда он выиграл гонку в Формуле-2. Однако мы поговорили и с другими гонщиками на случай, если Сарджент не получит суперлицензию, но мы верим, что он наберёт необходимые баллы», — приводит слова Капито Racer.
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