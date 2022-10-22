Сарджент станет боевым пилотом «Уильямса», если наберёт необходимые очки для суперлицензии

Руководитель «Уильямса» Йост Капито подтвердил, что американский гонщик Логан Сарджент станет боевым пилотом команды, если сможет набрать необходимое количество очков суперлицензии по итогам нынешнего сезона Формулы-2, сообщает Autosport.



В настоящий момент Сарджент ещё не имеет суперлицензии, так что его участие в следующем сезоне Формулы-1 может зависеть от того, как завершится сезон Формулы-2.



В настоящее время Логан Сарджент занимает третью строчку в личном зачёте пилотов Формулы-2. В его активе 135 очков. Для того чтобы гарантированно получить суперлицензию, позволяющую выступать в «Королевских гонках», американцу необходимо завершить сезон не ниже седьмого места — один балл суперлицензии американец получил за участие в тренировке Гран-при США вчера, 21 октября, ещё два балла он получит за выступления в Мексике и Абу-Даби.



Финальная гонка Формулы-2 пройдёт в ноябре этого года в Абу-Даби (ОАЭ).