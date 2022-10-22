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Сарджент станет боевым пилотом «Уильямса», если наберёт необходимые очки для суперлицензии

Сарджент станет боевым пилотом «Уильямса», если наберёт необходимые очки для суперлицензии
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Руководитель «Уильямса» Йост Капито подтвердил, что американский гонщик Логан Сарджент станет боевым пилотом команды, если сможет набрать необходимое количество очков суперлицензии по итогам нынешнего сезона Формулы-2, сообщает Autosport.

В настоящий момент Сарджент ещё не имеет суперлицензии, так что его участие в следующем сезоне Формулы-1 может зависеть от того, как завершится сезон Формулы-2.

В настоящее время Логан Сарджент занимает третью строчку в личном зачёте пилотов Формулы-2. В его активе 135 очков. Для того чтобы гарантированно получить суперлицензию, позволяющую выступать в «Королевских гонках», американцу необходимо завершить сезон не ниже седьмого места — один балл суперлицензии американец получил за участие в тренировке Гран-при США вчера, 21 октября, ещё два балла он получит за выступления в Мексике и Абу-Даби.

Финальная гонка Формулы-2 пройдёт в ноябре этого года в Абу-Даби (ОАЭ).

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