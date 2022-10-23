Болельщики обратили внимание на серьёзное нарушение Ферстаппена в квалификации

Болельщики Формулы-1 обнаружили, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен нарушил границы трассы во время быстрого круга в первом сегменте квалификации Гран-при США. В соцсетях появились скриншоты, на которых видно, что голландец не соблюдает границы трассы в 12-м повороте. В похожей ситуации оказался и пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу. Однако у него сняли время этого круга во втором сегменте, что стоило китайцу попадания в третий сегмент.
Нарушения Ферстаппена и Чжоу
Судьи не обратили внимания на нарушение со стороны Ферстаппена и засчитали время, хотя по правилам круг должен был быть снят с гонщика. Если «в связи со вновь открывшимися обстоятельствами» результат будет пересмотрен, то Максу Ферстаппену грозит старт с конца решётки, так как это был единственный круг голландца в первом сегменте. При его аннулировании должны быть сняты и все последующие круги Ферстаппена, так как он не прошёл бы в Q2.
На Гран-при Австрии в похожей ситуации оказался Серхио Перес, у которого с опозданием обнаружили нарушение границы трассы, но в итоге сняли круг, на котором случилось нарушение, и отменили все круги Переса в третьем сегменте.
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