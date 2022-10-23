Эстебан Окон высказался о провале в квалификации Гран-при США

Пилот «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал неудачное выступление в квалификации на Гран-при США, проходящего в эти выходные.



«У нас был довольно тяжёлый день. Вылет из квалификации в первом сегменте всегда тяжело принять, тем более что у нас конкурентоспособная машина, и мы начинали гонку после того, как стали пятыми в Японии. Условия были непростыми и, честно говоря, я не чувствовал себя единым целым с машиной. Определённо, нам есть над чем работать, чтобы выяснить, что именно пошло не так. Уверен, мы найдём причины. В гонке же мы попытаемся снова набрать очки», — приводит слова Окона пресс-служба «Альпин».



Эстебан Окон выбыл из квалификации Гран-при США уже после первого сегмента с 18-м результатом.