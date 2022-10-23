Алекс Албон прокомментировал 11-е место в квалификации Гран-при США

Пилот «Уильямса» Александер Албон высказался о своём выступлении в квалификации Гран-при США, проходящего в эти выходные. Гонщик показал 11-й результат, остановившись в шаге от прохода в третий сегмент.



Однако благодаря штрафам Серхио Переса, Фернандо Алонсо и Шарля Леклера Албон начнёт гонку с восьмой позиции.



«Квалификация прошла неожиданно, если честно. Это был сложный уикенд. С ветром на этой трассе достаточно тяжело, его трудно прочитать. Всегда обсуждаются ограничения трассы. Один порыв — и вы вышли за границу трека. Я пытался найти ритм, перед квалификацией мы внесли несколько изменений по сравнению с третьей тренировкой. Поначалу казалось, что они не помогают, но по ходу квалификации мы становились лучше. Я доволен квалификацией и с нетерпением жду гонки», — цитирует Албона пресс-служба «Уильямса».

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