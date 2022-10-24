Макс Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при США

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу своей победы на Гран-при США.

«Это была сложная гонка. Сначала всё было хорошо, но затем у нас был длинный пит-стоп, пришлось отыгрываться. После пит-стопа я выложился на полную и рад, что в итоге мы смогли победить. Этот уикенд в целом очень непростой для нас, и победу мы посвящаем Дитриху. Для меня и для всей команды победа в этой гонке значит очень многое», — сказал Ферстаппен после гонки.

Гран-при США. Гонка:



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5.023.

3. Шарль Леклер («Феррари») +7.501.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +8.293.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +44.815.

6. Ландо Норрис («Макларен») +53.785.

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +55.078.

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:05.354.

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:05.834.

10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:10.919.

11. Эстебан Окон («Альпин») +1:12.875.

12. Александер Албон («Уильямс») +1:15.057.

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:16.164.

14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:21.763.

15. Мик Шумахер («Хаас») +1:24.490.

16. Даниэль Риккардо («Макларен») +1:30.487.

17. Николас Латифи («Уильямс») +1:43.588.

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)- сошёл.

19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — сошёл.

20. Карлос Сайнс (Феррари) — сошёл.