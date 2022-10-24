Хорнер отреагировал на победу «Ред Булл» в Кубке конструкторов спустя 8 лет

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал победу Макса Ферстаппена на Гран-при США и гарантированное завоевание командой Кубка конструкторов.



«Это был невероятно эмоциональный уикенд. Это был лучший из возможных способов выиграть гонку, и я думаю, что Дитрих сильно гордился бы. Выиграть Кубок конструкторов после восьми долгих лет — это потрясающе.



Очевидно, что Максу пришлось отыгрываться после непростого пит-стопа: у нас возникла проблема с гайковёртом переднего левого колеса. Но Макс собрался, и я подумал, что исход гонки может быть только один.



Хорошо, что мы сохранили хладнокровие и отыгрались. Очевидно, Макс был сильно расстроен после пит-стопа, но он быстро взял эмоции под контроль и выбрал такой темп, чтобы не сжечь шины», — приводит слова Хорнера Sky Sports.