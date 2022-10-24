Риккардо — о выступлении в США: когда думаешь, что хуже уже быть не может, это происходит
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо выразил разочарование очередным неудачным выступлением в этом году. На Гран-при США австралиец занял только 16-е место. Эта гонка стала уже 14-й из 19 в этом сезоне, в которой ему не удалось заработать очки.
«Я понятия не имею, что сказать. Честно говоря, это просто 2022 год. Когда ты думаешь, что хуже уже быть не может, это происходит. Я не знаю, что мне делать. Сказать, что мне больно от таких выступлений — ничего не сказать.
Я так далеко от темпа, что просто не могу бороться за высокие места, не могу выжать из болида максимум. Я люблю Техас, люблю Остин, но эта гонка не доставила мне удовольствия», — приводит слова Риккардо Daily Mail.
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