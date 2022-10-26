Ник Хайдфельд и Карлос Чека выступят в финальном раунде RX2e по ралли-кроссу

Ник Хайдфельд и Карлос Чека выступят в финальном раунде чемпионата ФИА RX2e по ралли-кроссу. Чемпионат на электрокарах пройдёт в ближайшие выходные в рамках World RX в Каталонии (29–30 октября).



Хайдфельд — бывший гонщик Формулы-1, который 13 раз поднимался на подиум в период с 2000 по 2011 год. Чека — чемпион мира по супербайку; участвовал также в MotoGP.



«Как же я взволнован! Я люблю пилотировать и с удовольствием опробовал множество различных категорий и автомобилей, но ралли-кросс — это нечто совершенно особенное. Будут и прыжки, и езда по различным поверхностям, дрифт… Я никогда не проезжал ни одного круга на машине для ралли-кросса, а потому буду довольно неподготовленным, но я люблю сложные вызовы. Первая цель — развлечься. Возможно, это вернёт меня в гонки в будущем. Посмотрим», — приводит слова Хайдфельда пресс-служба чемпионата.



«Я слежу за ралли-кроссом и, дважды посетив чемпионат мира по ралли-кроссу в Каталонии в качестве зрителя, был впечатлён увиденным, так что получить возможность самому принять в нём участие будет здорово. Я действительно мотивирован», — сказал Чека.