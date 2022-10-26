Ральф Шумахер: если бы Феттель решал сейчас, не факт, что он завершил бы карьеру

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что Себастьян Феттель пересмотрел бы решение о завершении карьеры на фоне удачных последних гонок, включая Гран-при США.
«Сейчас он получает удовольствие в болиде. Если бы Себастьян принимал решение о своём будущем сегодня, то я бы не стал ставить свои деньги на то, что решение не изменилось бы. Если бы он так выступал с самого начала сезона, то не думаю, что он решил бы уйти», — приводит слова Ральфа Шумахера GrandPrix247.
Напомним, на этапе в США Феттель не прошёл в третий сегмент квалификации, став 12-м, а в гонке финишировал на восьмом месте, в девятый раз по ходу сезона войдя в очковую зону. Из-за медленного пит-стопа немец выпал из очковой зоны, но затем совершил ряд обгонов и в том числе опередил занимавшего восьмую позицию Кевина Магнуссена в красивой борьбе на финальном круге.
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