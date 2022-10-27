«Дайте ему мой номер!» Чип Ганасси отреагировал на желание Боттаса выступать в IndyCar

Босс команды «Ганасси» Чип Ганасси отреагировал на недавние слова пилота «Альфа Ромео» Валттери Боттаса, выразившего заинтересованность в выступлениях в IndyCar в будущем.



«Не исключаю, что однажды я буду гоняться в США. IndyCar — классная серия. Посмотрим, что будет дальше. Пока нет необходимости много думать на эту тему, но когда-нибудь мне придётся это сделать. В IndyCar интересные трассы, там идёт настоящая борьба, причём, как я понимаю, политики в этом чемпионате меньше, чем в Формуле-1. В последнее время популярность этого чемпионата растёт, по крайней мере в Европе, я сам знаю многих, кто следит за IndyCar. Так что посмотрим», — сказал Боттас в эфире подкаста Slow News Day.



Ганасси отреагировал на это интервью в социальных сетях.



«Дайте кто-нибудь ему мой номер», — написал Ганасси.