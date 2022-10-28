Шарль Леклер рассказал, какая команда будет фаворитом на Гран-при Мексики

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказал мнение, что едва ли его команда сможет победить на Гран-при Мексики, а фаворитом этапа будет «Ред Булл».



«Сейчас трудно сказать наверняка, но я до сих пор считаю, что «Ред Булл» будет той командой, которая победит в воскресенье. Кажется, что в промежутке с субботы на воскресенье они всегда находят что-то такое, чего мы ещё не нашли, хотя и приближаемся к этому.



«Феррари» работает над тем, чтобы выиграть чемпионат мира, но теперь мы знаем, что выиграть больше невозможно. Мы постараемся использовать эти оставшиеся три гонки, чтобы стать лучшей командой в следующем сезоне и снова бороться за титул чемпиона мира», — приводит слова Леклера Racingnews365.



Гран-при Мексики состоится с 28 по 30 октября.

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