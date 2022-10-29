Серхио Перес: мне уже пару раз снилась победа на Гран-при Мексики

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о шансах стать победителем Гран-при Мексики, который проходит в эти выходные.
«Конечно же, я хочу одержать победу в этот уикенд. Это моя цель. Понятно, что и другие пилоты, включая Макса Ферстаппена, нацеливаются на победу в гонке. В любом случае мы постараемся выиграть.
Мне уже пару раз снилась победа на Гран-при Мексики. Это было бы очень большим достижением для меня. Будет непросто одержать победу, но для этого необходимо всё сделать идеально. В конечном итоге этап в Мексике – такой же Гран-при, как и все остальные, за него дают столько же очков. Но для меня гонка особенная», — приводит слова мексиканского пилота RaceFans.
Серхио Перес располагается на третьем месте в общем зачёте пилотов, уступая два очка Шарлю Леклеру.
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