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Марко: судя по данным, в Мексике лидируют «Ред Булл» и «Феррари»

Марко: судя по данным, в Мексике лидируют «Ред Булл» и «Феррари»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что двумя сильнейшими командами на Гран-при Мексики будут «Ред Булл» и «Феррари».

«Анализ данных показал, что в Мексике лидируем мы и «Феррари». Работа тормозов и температура имеют здесь решающее значение. Но если прогноз погоды будет верным, то в субботу может быть прохладно и немного дождливо. Тогда с точки зрения нагрузки на тормоза будет немного легче», — приводит слова Хельмута Марко GPFans.

Напомним, лучший результат во второй тренировке показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, однако он и ещё четыре пилота, в отличие от остальных, выступали в первой половине сессии на шинах 2022 года, в то время как основные конкуренты были заняты тестированием резины на 2023 год.

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