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Штайнер сообщил, что «Хаас» близок к тому, чтобы определиться с составом на сезон-2023

Штайнер сообщил, что «Хаас» близок к тому, чтобы определиться с составом на сезон-2023
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что команда близка к тому, чтобы определиться с составом пилотов на сезон-2023.

«Мы примем решение. Я надеюсь, это случится уже скоро. Но на сто процентов это пока не решено. Мы заняты обсуждением последних деталей, занимаемся вещами, которые нужно сделать. И после этого мы примем решение. Это работа, которую действительно необходимо выполнить. Когда этот вопрос будет решён, мы сможем заняться следующей задачей. Для команды это очень важное решение.

Сейчас мы хотим сконцентрироваться на защите восьмой позиции, а не на атаке на седьмую в Кубке конструкторов. Я бы выбрал восьмое место, чем риск потерять его в борьбе за седьмое. Нам должно повезти, чтобы мы стали седьмыми. Сейчас главное — оборона позиции», — приводит слова Штайнера Mirror.

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