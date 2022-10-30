Джордж Расселл: мой круг был ужасен
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал итоги квалификации Гран-при Мексики, в которой он показал второй результат.
«Команда сегодня заслужила большего — машина была очень быстра! В этот уикенд казалось, что мы можем быть на поуле, но мой круг был ужасен. Обновления, которые мы привезли в Остин, не дали нам показать всего, на что мы способны, но здесь из-за разрежённого воздуха мы более конкурентоспособны — наша машина работает лучше относительно соперников. Завтра сделаем всё возможное, чтобы побороться за победу», — сказал Расселл после завершения сессии.
Напомним, поул по итогам квалификации завоевал двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим по итогам квалификации стал Льюис Хэмилтон.
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