Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Мексики.



«Это была хорошая квалификация, очень плотная. Перед третьим сегментом мы внесли изменения в настройки и сделали решающий шаг вперёд. Здесь удивительная атмосфера — в секции стадиона потрясающие болельщики — для гонщиков это всегда приятно. Чеко завтра тоже будет быстр — у нас хорошая машина, а в гонке будет много событий. Обычно здесь плотные гонки, будет многое зависеть от стратегии, но этим мы займёмся уже вечером», — сказал Ферстаппен после завершения сессии.



Напомним, компанию на первом ряду Ферстаппену составит пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Третьим по итогам квалификации стал Льюис Хэмилтон.