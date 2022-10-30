Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Мексики
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Мексики.
«Это была хорошая квалификация, очень плотная. Перед третьим сегментом мы внесли изменения в настройки и сделали решающий шаг вперёд. Здесь удивительная атмосфера — в секции стадиона потрясающие болельщики — для гонщиков это всегда приятно. Чеко завтра тоже будет быстр — у нас хорошая машина, а в гонке будет много событий. Обычно здесь плотные гонки, будет многое зависеть от стратегии, но этим мы займёмся уже вечером», — сказал Ферстаппен после завершения сессии.
Напомним, компанию на первом ряду Ферстаппену составит пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Третьим по итогам квалификации стал Льюис Хэмилтон.
Новость по темеФерстаппен выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Хэмилтон — третий, Леклер — седьмой
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