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Хэмилтон: это наша лучшая квалификация в сезоне

Хэмилтон: это наша лучшая квалификация в сезоне
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Мексики, в которой он показал третий результат.

«Первая попытка была, наверное, достаточно хорошей для второго места, но у меня не получилось. «Ред Булл» так быстр… Но я хочу сказать большое спасибо всей команде — шаг за шагом мы двигаемся по верному пути и всё ближе к цели. Это наша лучшая квалификация в сезоне, что показывает: наш подход никогда не сдаваться — это путь вперёд.

В целом я доволен третьей позицией — и до первого поворота довольно длинный рывок, посмотрим, что может случиться», — сказал Хэмилтон после завершения сессии.

Напомним, поул по итогам квалификации завоевал двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым по итогам квалификации стал напарник Хэмилтона Джордж Расселл.

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