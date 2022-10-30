Хэмилтон: это наша лучшая квалификация в сезоне

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Мексики, в которой он показал третий результат.



«Первая попытка была, наверное, достаточно хорошей для второго места, но у меня не получилось. «Ред Булл» так быстр… Но я хочу сказать большое спасибо всей команде — шаг за шагом мы двигаемся по верному пути и всё ближе к цели. Это наша лучшая квалификация в сезоне, что показывает: наш подход никогда не сдаваться — это путь вперёд.



В целом я доволен третьей позицией — и до первого поворота довольно длинный рывок, посмотрим, что может случиться», — сказал Хэмилтон после завершения сессии.



Напомним, поул по итогам квалификации завоевал двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым по итогам квалификации стал напарник Хэмилтона Джордж Расселл.