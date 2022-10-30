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Ферстаппен превзошёл Леклера и Райкконена по количеству поулов за карьеру

Ферстаппен превзошёл Леклера и Райкконена по количеству поулов за карьеру
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Двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен превзошёл пилота «Феррари» Шарля Леклера по количеству поулов за карьеру. После победы в квалификации Гран-при Мексики на счету Ферстаппена стало 19 поулов. У Шарля Леклера 18 поул-позиций за карьеру. Помимо Леклера, Ферстаппен превзошёл по этому показателю и чемпиона мира 2007 года Кими Райкконена, на счету которого также 18 поулов.

Следующими на очереди у Ферстаппена являются действующий пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас и чемпион мира 1996 года Деймон Хилл, у которых по 20 поулов.

Рекордсменом по этому показателю является Льюис Хэмилтон — на счету семикратного чемпиона мира 103 старта с первой позиции в карьере.

Примечательно, что этот поул Макса Ферстаппена стал 80-м в истории команды «Ред Булл».

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